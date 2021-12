Premium Het beste van De Telegraaf

’IJzerdraadkoning’ liet sculpturen dansen en zweven Alexander Calder omringd door bewonderaars in Kunsthal

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Untitled (Mobile du Garage) van Alexander Calder uit 1954. Ⓒ Foto Calder Foundation

Eeuwenlang stonden beelden statisch op hun sokkel. Totdat de Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder (1898-1976) zijn sculpturen letterlijk van hun voetstuk haalde en als beweeglijke luchttekeningen en later mobiles liet zweven door de ruimte. Nog altijd geldt deze pionier van de kinetische kunst als een van de grootste vernieuwers binnen het modernisme. Hoe groot zijn invloed is op nu werkzame kunstenaars toont de expositie Calder Now in de Rotterdamse Kunsthal.