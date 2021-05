Programma Andere tijden verder ’in andere vorm’: kijkers boos

„Wij betreuren het natuurlijk enorm dat er geen plaats meer is voor de reguliere 18 afleveringen van een programma dat wij bij de NTR (en veel kijkers met ons) als een instituut beschouwen, maar de specials blijven en Andere tijden blijft dus bestaan. Wij zijn ervan overtuigd dat de titel Andere tijden en waar deze al 21 jaar voor staat ook vanaf volgend jaar de trouwe kijkers zal blijven boeien én een nieuw publiek zal weten aan te spreken. In welke vorm dan ook”, laat een woordvoerder van de omroep weten in een reactie.

Hoe die andere vorm eruit komt te zien is nog onduidelijk. „Hiervoor leven er bij de redactie al veel ideeën, niet alleen voor tv, maar ook voor online en audio (podcast). Deze ideeën worden de komende maanden verder uitgedacht en uitgewerkt. Hoeveel uitzendingen er precies zullen komen in het nieuwe jaar is nog onderwerp van gesprek tussen de NPO en de NTR.”

De NPO liet donderdagavond weten nog ’druk in gesprek’ te zijn met de omroepen over het jaarplan voor 2022 „waarin allerlei plannen voor de programmering staan.” Meer kon de publieke omroep nu nog niet zeggen. Andere tijden bestaat al 21 jaar en won in 2001, een jaar na de start, de Zilveren Nipkowschijf. Begin vorig jaar nam Astrid Sy de presentatie over van Hans Goedkoop.

’Grove fout, NPO!’

Nu het programma op de schopstoel zit, buitelen mensen over elkaar heen van verontwaardiging. Bozer kijkers zijn inmiddels een petitie gestart. ’Wie het ziet, wil het graag houden. En wie het nooit zag, mist echt iets’, schrijft een teleurgestelde kijker op Twitter. ’Andere tijden was een van de weinige programma’s waarvoor ik de tv aanzette’, schrijft een ander. ’Grove fout NPO!’

Ook bekend Nederland zit in de gordijnen. ’Andere Tijden weg? Goed bezig NPO. Nu nog 2 voor 12 en Per Seconde Wijzer. Daarna Nieuwsuur (…). Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen. Want wat is dit een allemachtig idioot, hersenloos en harteloos besluit. Bah’, fulmineert NOS Journaalster Gerri Eickhof op ’kwetterplatform’.

Zelfs bij RTL fronst men de wenkbrauwen. „Tuurlijk. Nog meer showbizz, BN’ers, onzin, lulkoekprogramma’s, ongeïnformeerde meningen, leukigheid, journalistieke luiheid, waan van de dag & andere onzin. Succes ermee”, schrijft RTL Nieuws-coryfee Pieter Klein.

Al halen anderen hun schouders op. ’Andere tijden is een fijn programma. Maar programma’s komen en gaan. Na 21 jaar mag je gerust van iets afscheid nemen en vernieuwen. C’est la vie’, meent Sywert van Lienden.

In het programma wordt aandacht besteed aan historische kwesties en (bijna) vergeten gebeurtenissen uit het recente verleden, zoals studentenontgroeningen, de Tweede Wereldoorlog, krakersrellen of de laatste wereldbeker van Ajax.

Het programma trok op het hoogtepunt in 2008 gemiddeld 542.000 kijkers. Dat zijn er nu gemiddeld 281.000. Vanwege bezuinigingen werd drie jaar geleden het aantal uitzendingen per jaar al teruggebracht van 35 naar 18.