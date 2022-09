Boekrecensie Irritant familieleed in ’Broeinest’

Door Lies Schut

De karikaturen in ’Broeinest’ gaan na verloop van tijd irriteren. Ⓒ Prometheus

Zadelpijn en ander damesleed en Het verwende nest waren bestsellers van een schrijversduo dat opereerde onder het pseudoniem Liza van Sambeek. Ciel Heintz, een van beide auteurs, ging door als Van Sambeek. Koninginnenrit is van haar hand, evenals het succesvolle Pensionado’s. Ook Broeinest, haar nieuwste, is een roman waarin het schuurt en wringt. Vetes, kinnesinne, jaloezie, verlatingsangst: de schrijfster leeft zich uit in een boek over allerhande familieleed.