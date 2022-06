Premium Het beste van De Telegraaf

Zinderende Ziggo neemt geëmotioneerd afscheid Rob de Nijs: ‘Tijd om vaarwel te zeggen!’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

In een uitverkochte en zinderende Ziggo Dome viel woensdagavond het doek voor de carrière van Rob de Nijs (79), een muzikale loopbaan met ups en downs die meer dan zestig jaar omvat. De zanger lijdt aan de ziekte van Parkinson en kondigde bijna drie jaar geleden noodgedwongen zijn afscheid aan. Van een geplande afscheidstournee kwam vervolgens door corona niets terecht. Maar een grootse ‘zwanenzang’ in zijn geboorteplaats Amsterdam kon, na eerder te zijn verplaatst, nu wel plaatsvinden. In december waren de 14.000 beschikbare plaatsen in een paar uur verkocht.