Bill Cosby ’lachend’ én met langer haar op nieuw mugshot

Zijn laatste mugshot dateert van twee jaar geleden, kort nadat de ster uit The Cosby Show werd veroordeeld vanwege het seksueel misbruik van Andrea Constand. Toen keek de inmiddels 83-jarige comedian verlaten naar beneden, met een blik van iemand die je geen stuiver meer zou geven.

Om nu te zeggen dat hij er op zijn nieuwe foto op vooruit is gegaan, gaat een beetje ver. Maar zijn droevige blik heeft wel plaatsgemaakt voor een twijfelachtige glimlach. Ook lijkt Cosby geen aandacht meer te willen besteden aan zijn uiterlijk, getuige zijn ’nieuwe’ kapsel. Het mondkapje, dat er een beetje verlaten bijhangt, maakt het 2020-plaatje helemaal af.

De foto werd gemaakt op 4 september in de SCI Phoenix state prison in Pennsylvania. Een woordvoerder van de gevangenis laat aan entertainmentsite TMZ weten dat het vaker voorkomt dat mugshots worden geüpdatet wanneer er sprake is van uiterlijke veranderingen bij de gedetineerden. En dat is bij Cosby dus duidelijk het geval.