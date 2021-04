Dertien miljoen Britten volgden uitvaart Philip via televisie

Met 13 miljoen kijkers is de uitvaart beter bekeken dan het afscheid van koningin-moeder Elizabeth in 2002. Toen keken zo’n 10,4 miljoen mensen. De begrafenis van prinses Diana in 1997 werd zelfs door 32 miljoen Britten gevolgd. Dat is het Verenigd Koninkrijk nog steeds een van de hoogste cijfers ooit gemeten.

In Nederland keken ruim 1 miljoen mensen via NPO 1 live naar de verslaggeving rond de uitvaart.