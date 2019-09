Rihanna zou graag rol van Batman-schurk Poison Ivy willen spelen

Op de video in kwestie laat Rihanna, rijdend in een auto, haar volgers een leren laars zien met in het bijschrift „bat-mobile”, verwijzend naar het kenmerkende vervoersmiddel van superheld Batman. „Dat heeft niks te maken met Poison Ivy”, zegt ze daar vrijdag over tegen Entertainment Tonight. „Het is wel een obsessie van mij. Ik heb m’n haar ook rood geverfd omdat Uma Thurman dat ook deed in de film (uit 1997, red.)”

Misschien dus nu niet, maar zeg nooit nooit. „Ze hebben me nog niet gebeld. Maar als ze dat wel zouden doen, zou ik het heel graag willen proberen. Ik ben haar ook al eens met Halloween geweest.”