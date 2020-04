Sander Schimmelpenninck: ’mannen vinden zichzelf al snel geweldig’

Sander Schimmelpenninck mag zich zondagavond als drakentemmer bewijzen. Ⓒ Vincent TV

Na een afwezigheid van twaalf jaar keert Dragons’ den terug op de Nederlandse televisie. In het programma proberen ondernemers om de vijf dragons ervan te overtuigen om te investeren in hun bedrijf. WNL strikte voor de presentatie Sander Schimmelpenninck, die zodoende voor de tweede keer in de voetsporen treedt van Jort Kelder.