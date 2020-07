’Nieuwe liefde voor Joling laat nog op zich wachten’

In gesprek met Pim Sedee stelde Joling dat er een nieuw programma aan komt waarin hij op zoek gaat naar een nieuw liefje. Hoewel de zanger nog niet veel over de details los wilde laten, verzekerde hij wel dat het ’heel leuk’ wordt. Op de vraag of hij net als Gordon op zoek zal gaan naar een huwelijkskandidaat, zegt Gerard: „Niet trouwen, maar misschien wel op zoek naar iemand.” Hij voegt daar aan toe: „Met wie gaat Gerard twee weken op vakantie of zo.”

Toch lijken de uitspraken van Joling nog wat voorbarig. „We hebben er weleens met Gerard over gesproken, maar RTL heeft vooralsnog geen concrete plannen voor een dergelijk programma”, laat een woordvoerder van de zender aan PrivéTV weten. Het ziet er dus naar uit dat Gerard nog even zal moeten wachten op een spannend liefdesavontuur. Of in ieder geval op een liefdesavontuur in de vorm van een programma...