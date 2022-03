Pete Davidson stuurt Ye foto: ’Ik lig met je vrouw in bed’

In het telefoongesprek wat zondag op Instagram werd gedeeld door het account van Dave Sirus, schreef Pete: „Yo, het is Skete, kun je alsjeblieft even de tijd nemen om te kalmeren. Het is 8 uur ’s ochtends en het hoeft niet zo te zijn. Kim is de beste moeder die ik ooit heb ontmoet. Wat ze voor jullie kinderen doet is geweldig en je hebt zo’n geluk dat ze de moeder van je kinderen is.” Hij voegde eraan toe: „Ik laat je ons niet meer op deze manier behandelen en ik ben er klaar mee om stil te zijn. Word verdomme volwassen!”

Toen Ye vervolgens vroeg waar Pete was, stuurde de komiek een selfie met zijn duim hoog: „In bed met je vrouw.”

Eén op één

Vervolgens deed Pete een poging om één op één met Ye af te spreken met de hoop de ruzie eens en voor altijd achter hun te kunnen laten. „Waarom spreken we niet af, één op één. Van man tot man. Wat je je familie aandoet is gevaarlijk en je zal ze voor het leven littekens geven.”

Ook bood de komiek de rapper een helpende hand: „Laat me je helpen. Ik worstel ook met mentale dingen. Het is geen gemakkelijke reis. Je hoeft je niet meer zo te voelen. Een beetje hulp is geen schande. Je zal zo gelukkig en vredig zijn.” Pete sloot het bericht af met: „Ik sta achter je, ook al behandel je me als stront, want ik wil dat alles soepel verloopt. Maar als je me onder druk blijft zetten zoals je de afgelopen zes maanden hebt gedaan, zal ik hiermee ophouden.”

Hoewel Ye en Kim al een tijd uit elkaar zijn, is de scheiding pas net rond. Pete en Kim zijn sinds een paar maanden aan het daten. Onlangs maakte de realityster haar relatie ’Instagram-official’ door voor het eerst foto’s van haar vriend online te zetten.