’Tom Cruise breekt opnieuw met vriendin’

Aan-uit, aan-uit, aan-uit. Zelfs een gloeilamp zou er horendol van zijn geworden. Jazeker, melden intimi aan The Sun, de liefde was er echt wel en ook de aantrekkingskracht was aanwezig, maar toch ontbrak net dat ene deeltje waardoor het tussen Tom Cruise en Hayley Atwell geen 100 %-match was. „Ze hebben besloten om definitief uit elkaar te gaan. Er is echt wel chemie tussen de twee, er is ook geen ruzie. Sterker nog, ze willen voortaan ’als goede vrienden’ door het leven gaan.”

Zoals gezegd, het acteurskoppel koos al vaker hun eigen weg, maar kwamen de laatste twee jaar ook steeds weer bij elkaar. Zoals tijdens de recente première van Top Gun: Maverick in Londen. Daar verscheen Hayley ’ineens’ weer samen met Cruise op de rode loper, en dat terwijl de verzamelde pers in de veronderstelling was dat het juist ’uit’ zou zijn tussen de twee.

Niet dus. Nou ja, wel dus. Een paar weken later hangt de vlag er namelijk al weer anders bij. „En nu is het voorgoed”, aldus dezelfde bron.