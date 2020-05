Sabia Boulahrouz weer vrijgezel

„We hadden een andere kijk op het leven. Naarmate de tijd verstreek, werd dat steeds duidelijker”, vertelt Sabia aan de Duitse krant.

Toch gelooft Sabia nog steeds in de liefde. „Op elk potje past een dekseltje.” Ze voegt daar aan toe: „In dit geval was dit niet het passende dekseltje. We zijn op een goede manier uit elkaar gegaan en ik wens hem het beste!” Erg rouwig om de breuk lijkt de moeder van drie niet. „Ik ben erg gelukkig. Ik geniet van mijn vrijheid en van de tijd die ik met mijn kinderen spendeer. Het komt zoals het komt en ik kijk uit naar de toekomst”, aldus Sabia.

Sabia en Iman Saber Gorgan werden voor het eerst in april 2019 samen gespot in een restaurant, waarbij ze het wel heel gezellig samen leken te hebben: Sabia gaf hem een lapdance. Kort daarna bevestigde ze aan het Duitse medium dat ze inderdaad verliefd was op de horeca-ondernemer.