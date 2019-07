Melania: A$AP Rocky hopelijk snel thuis

Ook claimt Trump tijdens een persmoment dat de Amerikaanse regering bezig is met de kwestie, dit meldt TMZ. Eerder werd vrijdag bekend dat de rapper nog in hechtenis blijft tot 25 juli. A$AP werd begin deze maand opgepakt in Stockholm omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de mishandeling van twee mannen. De rapper zelf zegt echter dat hij werd lastiggevallen door het duo.

Melania zegt dat er al het een en ander in gang is gezet en voegde daar aan toe: „We hopen hem snel naar huis te kunnen halen.” Door de bemoeienis van het Witte Huis zijn de omstandigheden, waarin de rapper al twee weken verblijft, flink verbeterd.

Onder anderen Kim Kardashian en haar man Kanye West hebben Donald Trump om hulp gevraagd om de rapper vrij te krijgen.