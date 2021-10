Op deze dag komt het nieuwe album van Adele uit

Buitenland

Acteur (90) uit Star Trek de ruimte in (en weer terug op aarde)

Acteur William Shatner, die tientallen jaren de hoofdrol speelde in de serie Star Trek, is woensdag in het echt de ruimte in geschoten. Hij ging mee met een toeristische vlucht naar de rand van de dampkring. De 90-jarige Shatner is nu de oudste persoon die ooit in de ruimte is geweest.