Nadia Moussaid ambassadeur Save the Children

Het immens grote vluchtelingenkamp wordt ook wel Cox’s Bazar genoemd. „Als je je verdiept in Cox’s Bazar, dan kan de situatie daar uitzichtloos lijken. Maar wegkijken vind ik geen optie. Juist het geven van een sprankje hoop aan kinderen kan het verschil maken in hoe zij zich later als volwassene ontwikkelen”, aldus Nadia.

„Kinderen zijn de wereld. Hoe wij ons nu voor hen inzetten, bepaalt voor een groot deel de toekomst. Ik zie het als onze menselijke verantwoordelijkheid om hier wat mee te doen”, gaat Moussaid verder. „De projecten van Save the Children zal ik ook met een journalistieke blik bekijken. En juist ook die kritische blik waardeert Save the Children.”

Sinds augustus 2017 zijn minstens 700.000 Rohingya, een islamitische etnische minderheid uit Myanmar, naar buurland Bangladesh gevlucht. De helft van deze vluchtelingen is kind. Ze werden in Myanmar met geweld vervolgd.