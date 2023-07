Mick Jagger maakt zich op voor ’epische’ 80ste!

De lijst met wereldsterren uit de sixties die nog onder ons zijn, wordt alsmaar kleiner. Maar Mick Jagger is still going strong. De Stones-legende hoopt volgende week zijn tachtigste verjaardag te vieren. En waar menig leeftijdsgenoot wat gas zou terugnemen, doet Jagger er een schepje bovenop. Het belooft The Mother of All Parties te worden...

Van de Rolling Stones is bekend dat ze niet bepaald bij elkaar op de koffie komen. Toch is de verwachting dat Ronnie Wood (l.) en Keith Richards (r.) ’gewoon’ van de partij zullen zijn. Ⓒ Getty Images