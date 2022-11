Zóveel kinderen wil Nicola Peltz met echtgenoot Brooklyn Beckham

De actrice zei dat ze zowel kinderen zou willen adopteren als zelf kinderen zou willen krijgen. Ze voegde eraan toe dat zij en Brooklyn ’zeker een groot gezin willen’, omdat ze zelf allebei uit grote gezinnen komen. Zo heeft Nicola zeven broers en zussen en heeft Brooklyn er drie, namelijk broers Romeo en Cruz en zus Harper.

Nicola gaf toe dat Brooklyn graag binnenkort al kinderen wil, maar dat zij liever nog even wil wachten. „Als het aan hem zou liggen, zouden we bij wijze van spreken gisteren al kinderen hebben. Maar zelf denk ik pas over een paar jaar”, vertelt ze in gesprek met Style, het tijdschrift van The Sunday Times. „We willen absoluut een groot gezin, dat is onze grote droom.”