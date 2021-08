Jan Smit maakt muzikale comeback

De 35-jarige Volendammer schreef het nummer samen met Alain Clark. „Ik vind het enorm spannend om na meer dan drie jaar weer met eigen geschreven muziek te komen, ik hoop dat de fans het leuk vinden, ik ben in ieder geval heel erg trots op het resultaat”, aldus Jan.

De zanger maakte eind 2019 bekend een burn-out te hebben en maakte daarom zijn agenda leeg. Vorig jaar ging Jan weer aan het werk als een van de presentatoren voor het uiteindelijk uitgestelde Eurovisie Songfestival. Ook was hij te zien als coach in The Voice of Holland. Die rol draagt de zanger komend seizoen over aan Glennis Grace zodat hij zich weer op zijn muziek kan focussen.