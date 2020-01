Kat von D stopt met make-uplijn

„Het afgelopen jaar was er een van grote veranderingen”, aldus Von D in haar post. „Zoals de meeste van jullie weten, ben ik bevallen van mijn mooie zoontje, heb ik een vegan schoenenlijn gelanceerd en ben ik nu druk bezig met de voorbereidingen van mijn album dat in het voorjaar uitkomt, gevolgd door een internationale tournee.”

De 37-jarige laat haar ruim zeven miljoen volgers weten dat ze tot het besef is gekomen dat ze niet alles tegelijk kan. „Dat is moeilijk om toe te geven, want ik was zo iemand die altijd riep: je kan alles doen wat je maar wil. Maar ik denk niet dat het slecht is om te erkennen dat je een grens hebt.”

De tatoeëerder heeft haar aandelen in het bedrijf verkocht aan haar zakenpartners, die het merk zullen voortzetten onder de naam KvD Vegan Beauty.