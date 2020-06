Tiger Kings Carole Baskin lanceert tijgergame

In het mediabericht laat ze ook weten te snappen dat er nog veel vraag is naar haar reactie op docureeks Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, maar dat ze nog steeds niet van plan is daar interviews over te geven.

De serie draait om tijgerparkhouder Joe Exotic, die Baskin tot zijn aartsvijand heeft gebombardeerd. Hij stelt in de docu onder meer dat zij haar man heeft vermoord en laten opeten door de tijgers in een opvang die ze runt in Florida. Baskin heeft eerder stellig ontkend dat ze iets te maken had met de verdwijning van haar man, van wie het lichaam nooit gevonden is. Joe Exotic zit inmiddels een gevangenisstraf uit voor het beramen van een moord op Baskin.