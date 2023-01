Premium Het beste van De Telegraaf

Documentaire vanaf vrijdag te zien op Netflix Duo Suzan en Freek: snel oprukkende roem heeft ook keerzijde

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Suzan en Freek: „Je kan niet meer met iedereen op de foto. Dat kost meer energie dan de show zelf.” Ⓒ Netflix

Voor het eerst geven Suzan (30) en Freek (29) een kijkje in hun privéleven. De twee nuchtere Achterhoekers hebben hun meest enerverende jaar laten verfilmen. De documentaire Suzan & Freek: Tussen jou en mij is vanaf vrijdag 13 januari te zien op Netflix. Door de makers is het tweetal een spiegel voorgehouden. „Toen ik het terugzag dacht ik: oh, ik ben eigenlijk veel minder chill dan gedacht” zegt Suzan.