Johan Vlemmix: ’In paar weken tijd erg vooruitgegaan’

De 60-jarige Johan loopt met verschillende lussen in drie dagen van de Sint-Janskerk in Maastricht naar de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, vertelde hij aan BuzzE. „Het is een tocht van rond de 140 kilometer. Ik loop hem met een brace om en het gaat boven verwachting goed.” Zo goed zelfs dat hij, samen met zijn medewandelaars, hoopt er een jaarlijkse pelgrimstocht voor het publiek van te kunnen maken.

De Brabander onthulde begin vorige maand in Privé dat het helemaal niet goed met hem ging. Hij heeft osteofyten, osteoporose, artrose en acute reuma en kreeg pijnstillers voorgeschreven. Dat Johan zo is opgeknapt, heeft volgens hem grotendeels te maken met de natuurproducten die hij nu tegen de pijn slikt. „Ik kreeg pijnstillers, maar die zijn zo verslavend en daar werd ik suf van. Nu slik ik alleen nog dingen op natuurlijke basis en ben ik in enkele weken al heel erg vooruitgegaan.”

Ook zijn trip naar bedevaartsoord Lourdes, waar hij zich eerder dit jaar liet onderdompelen na een tijdens de Nijmeegse Vierdaagse opgelopen knieblessure, heeft volgens hem geholpen. „Het is zo mooi allemaal. Een paar weken terug had ik nog de hele avond pijnen en vandaag heb ik al meer dan 26 kilometer gelopen.”