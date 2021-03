Britt Dekker ’trillend als rietje’ bij opnames nieuw programma

„Wendy heeft natuurlijk shows als Idols, X-Factor en The Voice gedaan. Zij staat wel doorgewinterd in de studio en heeft niet echt meer stress terwijl ik nog trillend als een rietje binnenkom”, aldus Britt. „Dan zegt Wendy: ’rustig maar, het komt goed’.”

Britt vond het vooral spannend omdat ze het niet wilde verpesten. „Er zijn duizenden blonde meisjes die misschien honderd keer knapper zijn, John de Mol kan iedereen kiezen die hij wil. Dus dan denk je wel: ’ik wil dit niet verpesten, doe het alsjeblieft goed’.”

Voor Britt was de presentatie van zo’n grote studioshow bovendien een droom die uitkwam. „Ik legde de lat nooit zo hoog. Ik had het nooit verwacht dat ik zoiets zou mogen doen. Het zat bijna niet eens in m’n dromen.”

Afgelopen week werd bekend dat Britt een nieuw driejarig contract bij Talpa heeft getekend. Naast We Want More is ze straks ook weer te zien in Wie van de 3 en gaat ze een nieuw programma presenteren met Martien Meiland.