Zwangere Jennifer Lawrence wil liever niet over baby praten

Als Oscarwinnares is het voor Jennifer eigenlijk bijna onmogelijk om niet door journalisten of anderen gevraagd te worden naar haar werk en privéleven. Toch zou ze dat misschien soms, omwille van haar baby, graag anders zien.

„Als iemand op een feestje tegen mij zou zeggen ’oh mijn god, je krijgt een baby’, dan kan ik niet zeggen ’daar wil ik niet over praten. Ga uit m’n buurt, gek!’ Maar ieder instinct in mijn lichaam wil de privacy van de baby beschermen voor de rest van zijn of haar leven, zo goed als ik kan”, aldus de aanstaande moeder.

De Hunger Games-actrice wil daarom niet dat vreemden zich later gemakkelijk te vertrouwd gaan voelen in de buurt van haar baby. „Ik wil niet dat iemand zich welkom kan voelen in zijn of haar bestaan. Dat begint voor mij door de baby niet te betrekken bij dit onderdeel van mijn werk.”