Recensie ’Annabelle comes home’ ✭✭✭

Annabelle comes home speelt zich af in het griezeluniversum van The conjuring, dat producent James Wan creëerde rond geestenbezweerders Ed Warren (Patrick Wilson) en zijn paranormaal begaafde vrouw Lorraine (Vera Farmiga). Haar gave blijkt in dit filmvervolg erfelijk.

Na een proloog waarin duidelijk wordt dat een demon de antieke pop als medium gebruikt, weet het echtpaar Warren zijn kwaad te begrenzen door Annabelle op te sluiten in een vitrinekast van kerkvensterglas. Thuis, in hun trofeeënkelder. De vele sloten en waarschuwingen vormen echter geen beletsel voor de getraumatiseerde tiener Daniela (Katie Sarie), die sinds het verongelukken van haar vader hartstochtelijk verlangt naar een teken van gene zijde.

Schoolvriendin Mary Ellen (Madison Iseman) is de vaste oppas van Judy Warren (McKenna Grace) en dat biedt mogelijkheden. Daniela’s doet wanhopige pogingen om contact te leggen met de geestenwereld in het griezelkabinet van Judy’s ouders, die voor werk een paar dagen van huis zijn. Alleen heeft dat rampzalige gevolgen. Ook al omdat door het ontketenen van griezelpop Annabelle nog veel meer kwaadaardige fenomenen worden gewekt.

De woning van de Warrens verandert in Annabelle comes home in een waar spookhuis. Met de kleine thuisblijver Judy als het vroegwijze kind dat al die horreur moet ondergaan én moet helpen bezweren. De spanningsopbouw lijdt echter onder de versnipperde aandacht voor alle verschrikkingen. Al biedt deze horrorfilm intussen nog wel de nodige‘jump scares’: de sensatie waar veel liefhebbers van dit genre toch voor komen.