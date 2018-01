Ron Boszhard vindt band moeder en broer Carlo ’niet gezond’

De 54-jarige presentator doet deze uitspraak naar aanleiding van de vraag of hij ooit een televisieprogramma met zijn broer of met zijn moeder zou willen maken. Hij laat weten dat zijn voorkeur uitgaat naar een programma met zijn broer, omdat die zelf al eens hun moeder Wil heeft laten verschijnen in een van zijn shows. „Met mijn broer, omdat hij mijn moeder al een rol heeft gegeven in Carlo's TV Café. Hij gaf haar allerlei opdrachten in het onderdeel 'Wil wil wel'.”

Ron voegt daar aan toe: „Als ik zoiets met mijn moeder zou doen, waren de opdrachten een graadje erger geweest. Ik had haar laten abseilen van de Euromast en haar in een kooi met haaien gedaan.”

Daarnaast laat hij blijken dat hij lang niet zoveel contact met haar heeft als zijn broer Carlo. „Carlo is erg bezorgd om haar. Ik ken niemand die zo gek is op zijn moeder als mijn broertje. Ze wonen naast elkaar en eten bijna dagelijks samen. Ik woon iets verderop en zie haar eens per week. Als Carlo wakker wordt, rolt hij het huis uit om te kijken wat er bij m'n moeder in de ijskast staat.”