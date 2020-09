Jackass-ster Stevie Lee (54) overleden

Hoewel de doodsoorzaak niet wordt genoemd, laat de familie weten dat zijn overlijden ’onverwachts’ is. „Hij was geliefd bij velen en heeft veel vrienden die als familie waren, fans die hem aanbaden”, luidt de introductie van de GoFundMe-pagina, opgezet door Jacob Colyer. „Puppet heeft een glimlach op ieders gezicht bezorgd met zijn hardcore houding en levensstijl. Hij is een legende in de kunst van het midgetwrestling.”

Colyer hoopt de benodigde 5.000 dollar op te halen, zodat Stevie’s broer Jim Richardson de begrafenis kan regelen.

Lee begon in de vroege jaren 2000 zijn worstelcarrière en werd al snel bij het grotere publiek bekend door zijn realityshow Half Pint Brawlers. Hieruit vloeide niet alleen zijn eigen wortelbedrijf, maar werd hij ook al snel gevraagd voor films en tv-shows. Zo was hij onder meer te zien in American Horror Story en Jackass 3.