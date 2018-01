Tim Hofman haalt keihard uit naar Transavia

Aan het begin van zijn tirade geeft Tim een korte uitleg: „Transavia heeft namelijk een nieuw onderscheidend formatje op hun Youtube-kanaal en dat heet Geen Stress met Stef. En in Geen Stress met Stef geeft Stef tips. Of adviezen. soort van Adviezen Van Lize.” Lize Korpershoek geeft in deze video’s onder meer liefdestips.

Hij vervolgt: „Of nee, wacht. het ís Adviezen Van Lize, maar dan met Stef. zo hebben ze, naast een lekker titeltje op klank, bijvoorbeeld ook een soortgelijk bannertje. om maar wat te noemen.” Waarbij hij aan de hand van screenshots de gelijkenissen tussen de twee YouTube-formats laat zien.

Na een paar van deze voorbeelden grapt de 29-jarige presentator dat het nog per ongeluk had kunnen gebeuren, maar dat het dragen van badschoenen geen ’per ongelukkie’ is en het nog meer lijkt op plagiaat. „Dat zijn hele bewuste, vaak levensverwoestende, keuzes die je dan maakt.”

„John de Mol zou jullie opvreten, @transavia, als je met The Trans Of Holland kwam met draaiende vliegtuigstoelen en een jury. denk ik. ik ken de John de Mol eigenlijk helemaal niet, ik zeg maar wat. maar had gekund toch!!!”, voegt Tim daar aan toe, waarna hij aan Transavia vraagt om geld te geven aan zijn vriendin.

In een korte reactie over deze kwestie laat een woordvoerder van Transavia aan de NOS weten: „We gaan uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Lees hieronder alle tweets van een boze Tim Hofman: