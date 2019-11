Koning Filip: ’Er is een geheim dat mij aantrok in Mathilde’

Mathilde, die toen nog een onbekende logopediste was, werd drie maanden voor hun huwelijk officieel voorgesteld. Nog niemand wist wie de nieuwe liefde van Filip was en dat zorgde voor flink wat spanning bij de jonge vrouw. „Terwijl het radionieuws berichtte over de mogelijke verloving van prins Filip, zat ik met mijn neus tussen de boeken”, zei Mathilde. „Ik genoot van mijn laatste momenten in de anonimiteit. Ik keek naar de mensen achter mij, hoorde hen opmerkingen maken. Absoluut uniek.”

Filip pakt vervolgens liefdevol de hand vast van de vrouw waar hij al twee decennia mee getrouwd is. „Ik denk dat je toen niet wist wat er op je ging afkomen”, stelt hij, waarna hij van de gelegenheid gebruik maakt de loftrompet over haar te steken. „Mensen weten dat niet, maar er is immens veel werk. Ik wist twintig jaar geleden niet dat het zo zou gaan. Ik herinner me de jonge vrouw van wie ik dacht: zij heeft alles in zich. Maar het is nog meer dan dat gebleken.”

"Mensen moeten dat weten"

Hoewel al twintig jaar geleden, staat hun huwelijk nog vers in het geheugen gegrift. Toch weet het koppel nog een bizar detail te onthullen over deze bijzondere dag uit hun leven. „Mijn verloofde, mijn echtgenote was buitengewoon. Dat is ze nog steeds. Zij, met die magistrale bruidsjurk. En dan dat boeket. Mensen moeten dat weten. Hoeveel woog het alweer?, vraagt Filip zich af. Mathilde weet het niet meer precies, maar herinnert zich nog goed dat het erg zwaar was. „8 kilo, niet? 8 kilo!”, stelt Filip uiteindelijk, die de dag als magisch omschrijft. Toen het feest in het kasteel van Laken op zijn einde kwam, vertrok het koppel via een achterpoortje in de tuin. „Het was als een sprookje”, herinnert Filip zich.

"Onze functie mag onze kinderen niet raken"

Het koningspaar, dat samen vier kinderen heeft, vindt evenwicht in hun gezin het belangrijkst. „We werken samen en zijn tegelijk een koppel en ouders. Dat zijn drie banen. Niet eenvoudig. We moeten coördineren. Na twintig jaar beginnen we te weten waarin de ene goed is, en de andere... beter”, vertelt Filip. Mathilde: „We hebben geleerd grenzen te trekken tussen ons publiek leven en wat privé is. Met onze kinderen zijn we vooral ouders. Dat is belangrijk, zo’n evenwicht. Vanaf de geboorte van onze oudste tot bij ons vierde hebben we ons voorgenomen: onze functie mag hen niet raken. Wij, tweeën, proberen zoveel mogelijk tijd met hen te besteden, of het nu binnen het gezin is, dan wel door samen te sporten of op avontuur te gaan. We doen veel samen”, aldus de koningin.

Mysterie

„De voorbije twintig jaar zijn voorbijgevlogen. Maar het leven is gevuld. We zijn er ons zelf niet altijd van bewust dat het al twintig jaar is. Er is zoveel gebeurd intussen: we hebben ons gezin gesticht, ons officieel leven is gevuld”, gaat ze verder. Het koppel heeft dan ook een duidelijk advies voor anderen die van plan zijn het leven samen te delen. „Je moet nooit proberen te begrijpen hoe een koppel werkt. Het is een mysterie. Er is een geheim dat mij aantrok in mijn echtgenote. Het is die kleine vlam die er altijd is. Je moet die af en toe aansteken en laten branden. Het klopt dat mensen en dingen veranderen. Maar voor die vlam heb ik haar gekozen. Het raakt me. Nog altijd”, legt hij uit.

„Onze twintigste huwelijksverjaardag zullen we samen vieren en dan denken we aan de volgende twintig jaar. We gaan de mensen om ons heen gelukkig blijven maken”, besluit hij.

Het interview werd twee weken geleden opgenomen in het kasteel van Laken.