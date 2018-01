Astrid Joosten onthult haar salaris op tv

Panels in de studio moeten vragen over salarissen beantwoorden en salarissen van anderen raden. De panels bestaan uit Annemarie van Gaal, Hennie van der Most, Sander de Kramer en Myrthe Hilkens. In de eerste aflevering maken artsen en verpleegkundigen hun salarissen bekend.

Astrid Joosten: „Van al mijn tv-programma’s door de jaren heen is Wat verdien je? het moeilijkste programma dat mijn team en ik ooit hebben gemaakt. Praten over je salaris blijkt in Nederland nog altijd een groot taboe. Bijna niemand was bereid naar de studio te komen. We hebben wat overuren moeten maken! Met dit programma proberen we het taboe te doorbreken.”