Duncan Laurence: ’Paniekaanvallen door coronacrisis’

Hij was wel in de show om te praten over de angstaanvallen die vaak vanuit het niets komen. „Het zijn geen zenuwen. Dat is ook heel gek, om dat tegen elkaar te moeten balanceren. Ik ben niet zenuwachtig, maar soms kan ik dan uit het niets een paniekaanval krijgen. Ik denk ook omdat er gewoon zo veel veranderd is en dan staat het ineens stil. Dan moet je daar op een andere manier mee omgaan.” Maandag had hij twee keer een paniekaanval.

Duncan Laurence wijt het aan de coronacrisis. Zo gebeurde er volgens hem ’in het moment’ ontzettend veel toen hij in mei bij het alternatieve ESF zou optreden. „Zeker ook met de hele coronaquarantaine: het leven is voor iedereen denk ik op zijn kop gezet. Bij mij uit dat zich af en toe zoals daar in het moment met een paniekaanval.”

Hij is niet de enige die er last van heeft, vertelt hij aan Beau, precies de reden dat hij het graag in de talkshow bespreekt. Hij wil ook onderzoeken waardoor het komt. „Ik merk het bij heel veel jongeren om me heen, ook mensen die jonger zijn dan ik. Daarom zit ik hier en zeg ik dit. Als het zo is en je voelt zoiets: praat er alsjeblieft over. Ik heb gelukkig heel veel fijne mensen om me heen en jullie vandaag gehad waarvan ik vandaag feedback kreeg van: hé, weet je, helemaal oké, kom gewoon, we gaan kletsen en als dat lukt, dan doen we dat.”

Het interview vond hij fijn, maar optreden durfde de artiest echt niet aan. „Om dan met alle emotie - na vandaag een rotdag te hebben gehad, dat zeg ik eerlijk – op te treden… Ik was bang dat er dan een derde paniekaanval aan zat te komen.”