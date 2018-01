’Hoer’-affaire Boef inspiratie voor pornofilm

Boef is de naam van de film met als ondertitel: ’Blaas mijn band eens op’. Elise schrijft op Instagram dat ze de knoop heeft doorgehakt na vele verzoekmails die ze ontving. „Lieve mensen, na de vele mailtjes die ik vandaag heb mogen krijgen van jullie heb ik de knoop doorgehakt en komt er een porno-versie uit van de BOEF affaire! Ik heb daarvoor al de gepaste acteur gevonden en geef je alvast met deze teaser de twee mooi dames mee die voor een afrekening zullen zorgen .. want wie is de Kech hier in het verhaal?”

Ook laat de Vlaamse bedenkster weten dat de film gratis online verschijnt, omdat ze naar eigen zeggen als vrouw opkomt voor ’mijn eigen rechten en die van anderen’. Naast de twee vrouwen die zullen meespelen, heeft ze ook al een acteur gevonden die in de huid kruipt van Sofiane Boussaadia, zoals Boef in het echt heet.

Het nieuws wordt momenteel gedomineerd door alle berichten over vrouwenhater Boef. De rapper wordt ondanks latere excuses - nadat hij de beruchte Snapchat-video plaatste en een dag later stelde dat vrouwen die alcohol drinken en rokjes dragen ook ’kechs’ ofwel ’hoeren’ zijn - door meerdere festivals en radiozenders geboycot. GOfun, dochter van Corendon, de samenwerking met hem opgezegd, waardoor hij geen optredens op vakantiebestemmingen voor jongeren meer zal geven. Daarnaast is er opgeroepen om Boef te trakteren op een bierdouche op het Noorderslag Festival op 20 januari.