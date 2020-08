Nicole Kidman kan eindelijk haar moeder knuffelen

Nicole en haar echtgenoot Keith Urban hebben het grootste gedeelte van hun thuisquarantaine in de VS doorgebracht met hun twee dochters. Haar moeder woont in Australië. In maart miste de actrice vanwege de verschillende reisverboden al de 80e verjaardag van haar moeder. „Ik heb haar tachtigste moeten missen maar ik ben nu hier. Ik hou van je mam”, schrijft ze in haar post.

De actrice vloog afgelopen maand met haar gezin naar haar thuisland, waar ze binnenkort begint aan de opnames van serie Nine Perfect Strangers. De familie kwam nog even onder vuur te liggen toen het leek alsof zij zich door meteen naar huis te gaan niet hielden aan de quarantaineregels. Ze bleken echter toestemming te hebben gekregen om die op hun eigen landgoed door te brengen.