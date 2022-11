Martin Koolhoven heeft script van zijn nieuwe film af

Zijn nieuwe film gaat The Emerald Butterfly heten en speelt zich af in het Jakarta van net na de Tweede Wereldoorlog. De regisseur vertelde eerder al dat hij voor dat project veel onderzoek heeft gedaan naar de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.

„Ik ben min of meer klaar met het schrijven van mijn crimethriller”, vertelt Koolhoven. „Dat wordt een episch verhaal. Ik ben er nu al langer mee bezig dan met Brimstone, wat helemaal niet de bedoeling was. Maar het is een ingewikkeld script met een complexe structuur en het schrijven ging lange tijd moeizaam.”

De regisseur trekt in het interview een vergelijking met de film De Oost van Jim Taihuttu, die ook vertelde over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië net na de Tweede Wereldoorlog. „Maar het wordt een compleet ander soort film, een urban noir. Ik heb net de woorden ’The End’ eronder gezet, dus binnenkort kan de financiering starten. Hopelijk draaien we dan over een jaar.” Over eventuele hoofdrolspelers zegt Koolhoven niets.

Het is nog niet duidelijk of de film daadwerkelijk in het land zelf gedraaid kan worden. „We zijn aan het onderzoeken of we ook in Indonesië kunnen filmen, wat geen heel gemakkelijk land is om te werken. Daarbij is wat ik zoek eigenlijk niet meer te vinden in Jakarta, die stad is in 75 jaar zo veranderd. Dat gaat nog wel een puzzel worden.” Eerder vertelde de cineast al dat hij voor het project weer samenwerkt met zijn vaste artistieke partner, producent Els Vandevorst.

Op NPO3 gaat vrijdag het derde seizoen van zijn serie De Kijk van Koolhoven van start. In de uitzendingen deelt de regisseur aan de hand van allemaal fragmenten enthousiaste betogen en observaties. De presentator kiest vooral voor genrefilms, zoals horror, actie, thriller, western en sciencefiction. De thema’s die in deze serie aan bod komen zijn sport, vampiers, transformatie, dystopie, waanzin en coming of age.