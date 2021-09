Johnny Depp: ’Niemand is veilig in huidige cancelcultuur’

Vanwege de vermeende mishandeling van zijn ex-vrouw Amber Heard moest Johnny onder meer zijn rol in de derde Fantastic Beasts-film neerleggen van producent Warner Bros. Pictures. De acteur vond daarna dat hij door Hollywood geboycot werd en sprak zich daar al meerdere keren openlijk over uit, zo ook op het Filmfestival van San Sebastian.

„Het is nu zo ver uit de hand gelopen dat ik je kan verzekeren dat niemand veilig is”, zei Johnny woensdag volgens Deadline op het festival, voordat hij daar een ereprijs in ontvangst kwam nemen. „Niemand, niemand is veilig. Er is maar een zin voor nodig om alle grond onder je voeten te laten verdwijnen.”

Onrecht

Volgens de acteur gebeurt het niet alleen bij hem, maar ook bij vele anderen. „Dit gebeurt bij vrouwen en mannen. Helaas begint men op een gegeven moment te denken dat het normaal is om anderen uit te sluiten. Of dat ze uitgesloten worden. Maar dat is niet zo.”

De Pirates of the Caribbean-acteur vindt dat mensen voor zichzelf op moeten komen als ze het gevoel hebben dat hun onrecht wordt aangedaan. „Of het nou onrecht is tegen jezelf, iemand waarvan je houdt of iemand waar je in gelooft. Kom ervoor op, blijf niet zitten. Mensen hebben je nodig.”