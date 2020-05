Veronica Inside wegens succes verlengd

Ondanks dat er door de coronacrisis niet wordt gevoetbald, blijft het televisieprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp goed scoren. Om die reden heeft Talpa besloten het programma met een maand te verlengen.

„Wegens succes zal Veronica Inside tot en met 29 juni op de zender te zien zijn”, zegt de woordvoerster, die eraan toevoegt dat het programma vanaf 1 juni alleen nog maar op de maandagavond wordt uitgezonden.

Adverteerders

„Er is gekozen voor de maandag, zodat de mannen kunnen terugblikken op het weekend en vooruitblikken op de week. Op deze manier hopen we de fans een plezier te kunnen doen. Na 29 juni is er een zomerstop. Het is nog niet bekend wanneer Veronica Inside weer zal worden hervat.”

Johan Derksen liet begin deze maand nog weten dat hij er niet van zou opkijken als het programma eerder van de buis wordt gehaald. „Door de coronacrisis hebben bedrijven helemaal geen trek om te adverteren. Wanneer de productiekosten van zo’n programma hoger worden dan de reclame-inkomsten, dan zijn mensen bij commerciële televisiestations sneller geneigd om er een film in te gooien, in plaats van zo’n programma, want die film hebben ze toch in het magazijn liggen”, aldus Derksen in Veronica Inside.

En hoewel het voetbalpraatprogramma alsnog wordt verlengd, heeft De Snor min of meer gelijk gekregen. Want, wat blijkt: „Vanaf 1 juni zal de vrijdagavond van Veronica worden gevuld met films in verschillende thema’s”, aldus de woordvoerster.