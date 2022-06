Premium Het beste van De Telegraaf

Eindelijk herenigd! Emotioneel weerzien Frans Bauer en Emile Hartkamp

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Toen vijftien jaar geleden de samenwerking stopte tussen Frans Bauer en Emile Hartkamp, sloeg dat in sterrenland in als een bom. Hartkamp was de man achter alle grote Bauer-hits, zoals Heb je even voor mij, Als sterren aan de hemel staan en De regenboog. Ook andere succesvolle duetten met Marianne Weber en Corry Konings kwamen uit zijn koker. Ze kwamen elkaar in het land nog weleens tegen maar tot een samenwerking kwam het nooit meer. Tot nu.