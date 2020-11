André Rieu twijfelt aan voortbestaan bedrijf

De concerten op het Vrijthof in Maastricht gingen dit jaar al niet door en ook de kerstshows zijn geannuleerd. Als de coronacrisis volgend jaar over is, mag hij in de zomer van 2021 twintig keer optreden in plaats van twaalf keer. Maar dat is nog lang niet zeker en daarmee ook niet het moment waarop zijn bedrijf de corebusiness weer kan oppakken op een manier die winstgevend is’.

Vooral in de tweede helft van 2021 wordt het spannend, schrijft het bedrijf in een zogenaamde ’continuïteitsparagraaf’ in het jaarverslag over 2019. Meestal staat zo’n paragraaf alleen in een jaarverslag als er serieuze problemen zijn, schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens het FD zijn er dit jaar veel bedrijven uit de entertainmentindustrie dit jaar zo’n paragraaf hebben toegevoegd aan hun jaarverslag.

Het ging Rieu de laatste jaren juist financieel voor de wind. De afgelopen jaren draaide hij veel omzet en maakte hij veel winst. Het FD schrijft dat zijn bedrijf eind 2019 nog wel 27 miljoen in kas mocht hebben zitten, maar dat dat waarschijnlijk niet genoeg is om de coronacrisis op te vangen, ondanks de bezuinigingsmaatregelen die de artiest dit jaar heeft genomen en de overheidssteun die werd aangevraagd.

Rieu heeft nog steeds wel een concertreeks in Duitsland staan vanaf begin 2021. Zijn zoon en manager Pierre zei daar eerder tegen Privé over dat ze er rekening mee houden dat het tegen die tijd niet doorgaat. Maar: „Hoop doet leven.”