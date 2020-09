’Thaise koning laat ex-bijvrouw invliegen als SEKSSLAVIN’

De Thaise koning en Sineenat in augustus 2019. Ⓒ ANP/HH

Of de ex-’bijvrouw’ van de Thaise koning Rama X (68) blij moet zijn met het feit dat ze onlangs is vrijgelaten uit de Bangkwang-gevangenis, is nog maar de vraag. De 35-jarige Sineenat ’Koi’ Wongvajirapakdi (35) is in het geheim overgevlogen naar het Duitse Beieren, waar de koning woont en al geruime tijd resideert in een hotel in Garmisch-Partenkirchen. Uiteraard doet hij dat niet alleen. Hij wordt er omringd door meerdere ’gezelschapsdames’ en het ziet ernaar uit dat ook zijn tweede vrouw zich bij zijn seksharem moet voegen...