Wie kent deze vrouwen uit Kamp Kramat?

Het dubbelportret van twee onbekende vrouwen in kamp Kramat uit 1944. Ⓒ Foto’s Museum Flehite

Wie zijn deze twee vrouwen, die met een hoopvolle, doch licht melancholische blik in de verte staren? Het tweetal, mogelijk een moeder en een dochter of twee goede vriendinnen, werd in 1944 in Kamp Kramat geportretteerd door Bep Rietveld. De dochter van de meubelmaker en later wereldberoemde De Stijl-architect Gerrit Rietveld zat tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië met haar kinderen in verschillende Jappenkampen. Tekenen was voor de jonge kunstenares een manier om te kunnen overleven.