Voetbal

VIDEO Frenkie de Jong scoort en maakt indruk: ’We willen dat hij blijft’

FC Barcelona heeft in de strijd om de Trofeu Joan Gamper het Mexicaanse Pumas UNAM kansloos gelaten. In een vol Camp Nou werd het, mede dankzij een doelpunt van Frenkie de Jong, liefst 6-0. Trofeu Joan Gamper is volgens traditie de openingswedstrijd van het seizoen voor Barça.