Zelfportret binnenstebuiten

Itamar Gilboa: „Als je jezelf blootgeeft, moet je all the way durven gaan.” Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Als Itamar Gilboa niet voor het kunstenaarsvak had gekozen, was hij zeker dokter geworden. Biologie en de medische wereld interesseren hem al van jongs af aan. „De pagina’s over het menselijk lichaam in de encyclopedie van mijn ouders heb ik als kind uitentreuren bestudeerd. Ik bewaar ze nog steeds.” Toen hij de kans kreeg om diverse geavanceerde MRI- en CT-scans te ondergaan om uiteindelijk al zijn organen en botten in beeld te brengen aarzelde hij dan ook geen moment. „Ik wilde een eigentijds zelfportret maken.”