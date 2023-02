Jaimie Vaes haalt opnieuw uit naar Lil Kleine: ’Slaande ruzies en vreemdgaan’

Vaes beweert dat niet alleen zíj, maar ook haar dierbaren ervan langs kregen. Als voorbeeld noemt ze haar goede vriend Koen Kardashian, die „letterlijk en figuurlijk de lul is geweest.” „Koen kwam voor mij op en kreeg de volle spetter. Hij miste een stukje van zijn tand en had een blauw oog”, vertelt ze over een incident dat op Ibiza zou hebben plaatsgevonden.

Vreemdgaan

Naast slaande ruzies, nachtelijke uitspattingen en hele weekends wegblijven, zou Jorik ook niet altijd trouw aan haar zijn geweest. „Het was zelfs zo maf dat ik na zo’n ruzie, waarbij het zo was geëscaleerd, sorry zei. Om het maar weer te lijmen.” Toch is dat volgens haar nog niet eens het meest bizarre, want: „Als mijn ex vreemdging, of wat had gedaan, werd hij boos op mij, waarna ik sorry zei voor het vragen ernaar. Zo erg was ik in de war.”

Hoewel ze eerder in een filmpje samen met Lil Kleine doet alsof het beruchte Ibiza-incident niet is voorgevallen, legt ze nu uit hoe de situatie er volgens haar daadwerkelijk aan toe is gegaan. Een aantal zaken die genoemd worden, die na berichtgeving van Privé destijds niet geheel onbekend zullen klinken: slaan, kapotte kleding, aan haren getrokken, glasscherven en een kapot gegooide telefoon. Waarom ze uiteindelijk de aanklacht in heeft getrokken? Jaimie zegt dat te hebben gedaan op aanraden van vrienden, uit angst voor de consequenties die het voor de rapper zou hebben.

Incident voor huis in Amsterdam

Het escaleert totaal wanneer de twee ruzie krijgen en Vaes weigert de auto te verlaten, uit angst dat hij weer een weekend zou verdwijnen. Wat er daarna gebeurt, is te zien op de videobeelden die Life of Yvonne vorig jaar deelde. Voor Lil Kleine is het meteen duidelijk dat Vaes de beelden naar de roddelkoningin heeft gestuurd. „Hij kon niet geloven dat ik het had gedaan. Ik had nooit eerder op die manier van mij afgebeten.”

De laatste periode is er veel te doen rondom de video van ’het auto-incident’. Vaes zou namelijk niet met haar hoofd tussen de deur hebben gezeten op de beelden. „De eerste keer dat dat door Yvonne en vervolgens door heel veel media werd opgepakt, heb ik dat toen rechtgezet? Nee. Voelde ik die behoefte? Absoluut niet, op dat moment”, zegt ze daarover. „Hij had het makkelijk kunnen tegenspreken. Maar voor de persoon die mij dit leed heeft aangedaan, voel ik op dat moment niet de behoefte om het recht te zetten.”

'Anti-Jaimie-turn'

Vaes zegt dat nooit uit haar mond is gekomen dat ze met haar hoofd tussen de deur is geklemd. „Dat is ook aan mij niet gevraagd en als me dat gevraagd werd, bijvoorbeeld door de politie, heb ik daar altijd eerlijk mijn verhaal over gedaan.” Ze vindt het jammer dat Coldeweijer het gesprek heeft opgenomen. Vaes is de roddelkoningin wel „dankbaar”, maar vindt het raar dat ze „een anti-Jaimie-turn” heeft genomen.

Tot op heden loopt het onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de vermeende mishandeling nog steeds. Onlangs werd bekendgemaakt dat de verdenking van zware mishandeling is geschrapt en Lil Kleine nu wordt verdacht van mishandeling.

De Telegraaf heeft het management van Lil Kleine, NAMAM, om een reactie gevraagd. NAMAM heeft vooralsnog niet gereageerd.