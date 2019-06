Bridget Maasland tekent voor 4 jaar bij RTL

Op de foto is te zien hoe ze aan een tafeltje zit in winkel Melting Pot in Amsterdam met RTL’s zenderdirecteur Peter van der Vorst. Bij RTL Boulevard laat ze weten dat ze de presentatie van Hotter than my Daughter gaat doen, dat ze overneemt van Patty Brard, die het op haar beurt weer overnam van Gordon. Patty Brard kreeg voor haar wijze van presenteren van het programma, waarin moeders die zich kleden alsof ze nog jaren jonger zijn, een make-over krijgen, veel complimenten. Zij tekende echter in maart voor een vierjarig contract bij Talpa.

Ook komt er waarschijnlijk een tweede seizoen van het teruggekeerde De Zwakste Schakel, dat Bridget dan weer gaat presenteren.