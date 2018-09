Petitie tegen optreden Boef op Noorderslag

„Gezien de recente laatdunkende en kwetsende uitlatingen van rapper Boef in de richting van vrouwen lijkt het ongewenst dat deze artiest gaat optreden op een festival waar vrouwen en meisje gewoon een leuke tijd willen hebben, ook als ze een rokje dragen en een biertje drinken”, staat bij de petitie.

Noorderslag is niet bereikbaar voor een reactie. Aan het Dagblad van het Noorden liet festivalcoördinator Peter Sikkema donderdag weten niets te voelen voor een boycot. „We willen de actuele stand van zaken van popmuziek tonen. Daar hoort Boef gewoon bij”, zei Sikkema.

De rapper kwam in opspraak nadat hij in een filmpje op Snapchat drie vrouwen die hem een lift hadden gegeven tijdens de jaarwisseling, kech (Marokkaanse straattaal voor hoeren) had genoemd. Sindsdien hebben meerdere festivals zijn optredens geannuleerd. Na festival Muze Misse in Oss volgden Paaspop in Schijndel en vrijdag ParkCity Live in Heerlen. Ook GOfun Partyvakanties, het jongerenmerk van reisorganisatie Corendon, heeft de samenwerking met de rapper opgezegd.