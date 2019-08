Pussige Price met spoed naar chirurg

Half augustus vloog de 41-jarige Price naar Turkije voor onder meer een oog- en facelift om haar een jeugdiger voorkomen te geven, maar toen de artsen het verband verwijderden verscheen geen jong koppie, maar een gezicht vol wonden met pus en met bloed besmeurde hechtingen. Bovendien zou Katie dusdanig veel pijn hebben dat ze zelfs bang is dat haar oren van haar hoofd zouden vallen.

Volgens The Sun is de situatie nog altijd nauwelijks verbeterd en dus vliegt de voormalige glamourpoes opnieuw naar Turkije om wéér een bezoek te brengen aan haar plastisch chirurg. „Katie is vreselijk bezorgd over hoe langzaam ze geneest en is super gefrustreerd omdat ze nog steeds een opgezwollen hoofd heeft en heet aanvoelt”, vertelt een bron aan de krant.

„Ze is bang dat haar littekens geïnfecteerd zijn omdat er pus uit gutst. Ze is in het geheim teruggevlogen naar Turkije voor een spoedafspraak met haar chirurg als onderdeel van de nazorg.”

Het is niet de eerste keer dat Katie gedwongen hulp moet inschakelen als gevolg van haar chirurgische ingrepen. In mei moest ze ook al een spoedafspraak maken toen ze er achter kwam dat haar vorige facelift ook al niet verliep zoals zou moeten. Toen werd Price wakker op een kussen vol pus en wondvocht om vervolgens te ontdekken dat de wonden weer open waren. En ook vorig jaar juli zaten de wonden van haar facelift van die maart daarvoor vol vocht. De facelift in maart zou dan weer het gevolg zijn van een mislukte facelift uit september 2017. Ze zwoor destijds nog nooit meer iets aan haar gezicht te laten doen, maar daar kwam ze dus al snel van terug.

Ook dit keer zou Katie vreselijk veel spijt hebben van de operatie. „Katie kon nog nauwelijks praten, maar toen ze dat deed, leek ze zichzelf niet te zijn. Het is duidelijk dat ze alweer spijt heeft van wat ze gedaan heeft. Zelfs zij realiseert zich nu dat ze echt te ver is gegaan.”