Acteur Jussie Smollett na uitspraak: ’Ik ben onschuldig’

„Ik ben onschuldig. Als ik schuldig zou zijn geweest had ik dat wel eerder gezegd. Ik ben niet suïcidaal, ik ben niet suïcidaal!”, schreeuwde Smollett, terwijl hij naar zowel de rechter als de juryleden keek, die over zijn lot bepaald hadden.

Smollett werd schuldig bevonden aan het in scène zetten van een homofobe en racistische ’hate crime’ in 2019 en moet daarvoor nu een straf uitzitten. De voormalig Empire-acteur voegde eraan toe dat als hij in de gevangenis sterft, dat niet door zelfdoding zal komen. Smollett en zijn juridische team hadden ingezet op een taakstraf, maar daarmee ging de rechter niet akkoord.

’Target’

Meerdere partijen vroegen de rechter om clementie, waaronder Black Lives Matter, Jesse Jackson’s Rainbow PUSH Coalition en acteur Samuel L. Jackson. Smollett zou een ’target’ zijn in de gevangenis omdat hij zwart en homoseksueel is. Daarbij is zijn familie ook deels Joods, waardoor het leven ’binnen’ voor hem drie keer zo zwaar zou zijn.

De rechter wees alle verzoeken af en meende dat Smollett zichzelf kwaad had aangedaan door keer op keer te liegen over zijn daden.