Rumag haalt ook kleding met Meiland-quote uit de shop

Het lijkt erop dat Rumag de collectie uit voorzorg uit de handel heeft gehaald nadat eerder SLAM-dj Bram Krikke met juridische stappen had gedreigd over shirts met daarop de tekst ’joe joe’. Krikke registreerde zijn vaste kreet als intellectueel eigendom waardoor deze niet door derden misbruikt mag worden. Rumag besloot daarop alle kleding met die quote uit de webshop te halen.

Het op social media populaire Rumag kreeg afgelopen week felle kritiek na een item in het programma Zondag met Lubach. Het bedrijf werd ervan beschuldigd winst te maken op een benefietactie waarbij ’coronakleding’ verkocht werd en van het overnemen van citaten van anderen. Rumag claimde eerder dat het overnemen van andermans quotes een grijs gebied is.

Een woordvoerder van de familie Meiland laat desgevraagd weten dat er recent geen contact is geweest met Rumag. Het bedrijf zelf was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Hallmark

Wenskaartenproducent Hallmark laat weten de samenwerking met Rumag tijdelijk op te schorten. Ondertussen onderzoekt het wenskaartenbedrijf of de content die Rumag levert origineel is of niet, meldt het bedrijf vrijdag.

Hallmark stelt met klem dat ’creativiteit en originaliteit hoog in het vaandel staat bij ons’. „We willen voorkomen dat het gebruik van niet-oorspronkelijk materiaal onze organisatie in diskrediet brengt of afbreuk doet aan ons merk.”

De wenskaartleverancier wil voortaan de nadrukkelijke garantie van Rumag dat alle content origineel is en dat Rumag de rechten van de content heeft verworven.