Humberto schrijft kinderboek

„Verrast en geprikkeld”, was Humerto Tan door het verzoek. „Ik ben geen kinderboekenschrijver, maar ik had wel meteen een idee voor het verhaal.” Dat gaat over de elfjarige Gerda uit Suriname, die ballerina wil worden. Daarvoor zal ze moeten worden toegelaten tot de Dansvakopleiding aan het conservatoriwum in Den Haag. Eenmaal in Nederland, mist ze haar familie en haar thuisland. Het is een boek over dromen waarmaken en moeilijkheden overwinnen. Illustrator Judith van den Hoek maakte er mooi beeld bij.

Onderwijs

De Nieuwe Kerk vraagt elk jaar een prominente Nederlander om een kinderboek te schrijven bij de najaarstentoonsteling. Vorig jaar bijvoorbeeld schreef Erica Terpstra Een knipoog van de Boeddha, bij de grote expositie over Het leven van Boeddha, waarvoor zelfs de Dalai Lama persoonlijke stukken in bruikleen gaf.

Illustratie uit het boek van Judith van den Hoek.

Dit jaar staat Suriname centraal in De Nieuwe Kerk, naar aanleiding van de 45ste verjaardag van het onafhankelijke Suriname in 2020. Aan de hand van ruim driehonderd objecten en levensgrote visualisaties, reist het publiek door het land en zijn geschiedenis. Een geschiedenis die, volgens de organisatoren, in ons land veel te weinig aandacht krijgt, ook niet in het onderwijs. Terwijl Nederland en Suriname toch een eeuwenlange historie delen.

Kinderboekenweek

Vanaf 5 oktober wordt die relatie, met alle mooie en minder mooie kanten, in De Nieuwe Kerk voor het voetlicht gebracht. De hele cultuurgeschiedenis, van de oudste nederzettingen tot de onafhankelijke republiek van nu, komt aan de orde. De opening valt midden in de Kinderboekenweek, en daar sluit het boek van Humerto Tan weer mooi bij aan. Alvast noteren: woensdag 9 oktober om 14 uur is er een meet en greet met de schrijver. Aanmelden kan via pressoffice@nieuwekerk.nl.