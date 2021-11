Willibrord Frequin (80): ik keer niet meer terug op tv

De tachtigjarige Frequin was uitgenodigd om te praten over zeventig jaar televisie en zijn eigen carrière. Presentator Johnny de Mol vroeg hem aan het einde van het gesprek naar zijn plannen, maar Frequin maakte meteen duidelijk dat er wat hem betreft niets meer komt. „Nee ik denk het niet. Ik denk dat dit mijn laatste optreden op televisie is, überhaupt.”

Frequin hintte eerder dit jaar al op zijn tv-afscheid. Afgelopen jaren was hij nog te zien in het RTL-reisprogramma Beter laat dan nooit, samen met Gerard Cox, Barrie Stevens en Peter Faber. Eerder maakte hij voor zowel RTL als SBS jarenlang De Week van Willibrord en was hij reporter voor KRO’s Brandpunt.

De Mol noemde het „een eer” dat hij Frequin als laatste mocht ontvangen.